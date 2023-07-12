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Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото)

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото)
Із неповнолітніми та їхніми батьками спілкуються ювенальні поліцейські.
фото: ГУНП області

Поліція розслідує наругу над могилами

У Вінниці підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали контент для соцмереж на кладовищі. Відео з могилами неповнолітні викладали в ТіkТоk – поліція помітила це під час моніторингу соцмереж, повідомляють у Нацполіції Вінницької області. 

«Про те, що у Вінниці група підлітків порушують публічний порядок на кладовищі, фільмують це на відео і викладають у мережу Інтернет, поліцейським стало відомо під час моніторингу 10 липня.

Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото) фото 1
фото: ГУНП області

Як повідомив заступник начальника з превентивної діяльності Відділу поліції № 1 Вінницького РУП Максим Ільяшов, правоохоронці одразу зареєстрували подію та розпочали досудове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Поліціянти встановили особи правопорушників – ними виявились місцеві підлітки віком від 14 до 17 років. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. 

Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото) фото 2
фото: ГУНП області

Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії – поліція зʼясовує роль кожного учасника інциденту.

До слова, 6 липня повідомлялося про повернення в Україну двох депортованих до Росії дітей: 6-річного Рената та 10-річної Варвари. 

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Теги: Вінниця інтернет розслідування соціальні мережі поліція відео

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