Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото)
Поліція розслідує наругу над могилами
У Вінниці підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали контент для соцмереж на кладовищі. Відео з могилами неповнолітні викладали в ТіkТоk – поліція помітила це під час моніторингу соцмереж, повідомляють у Нацполіції Вінницької області.
«Про те, що у Вінниці група підлітків порушують публічний порядок на кладовищі, фільмують це на відео і викладають у мережу Інтернет, поліцейським стало відомо під час моніторингу 10 липня.
Як повідомив заступник начальника з превентивної діяльності Відділу поліції № 1 Вінницького РУП Максим Ільяшов, правоохоронці одразу зареєстрували подію та розпочали досудове розслідування», – йдеться у повідомленні.
Поліціянти встановили особи правопорушників – ними виявились місцеві підлітки віком від 14 до 17 років.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.
Наразі тривають першочергові слідчі дії – поліція зʼясовує роль кожного учасника інциденту.
До слова, 6 липня повідомлялося про повернення в Україну двох депортованих до Росії дітей: 6-річного Рената та 10-річної Варвари.
Коментарі — 0