Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ

Розвідка України постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ

За останніми даними, на території Білорусі перебуває до 6,5 тис. найманців ПВК «Вагнер». Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у інтерв'ю «РБК-Україна».

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«Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не відкидав. Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва РФ. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами. Але це не означає, що в подальшому вона не може статися. Все залежатиме від «А» – прийняття рішень, «Б» – від наявності сил та засобів», – прокоментував Наєв.

Командувач Об'єднаних сил також зазначив, що розвідка України постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та відповідних командувачів угруповань.

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«Ми робимо все, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на Київському напрямку. З огляду на те, що ворог може вчинити це у майбутньому – до цієї роботи ми залучаємо і голів ОВА і інші складові сили оборони та безпеки», – резюмував він.

Нагадаємо, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.