Дикі ведмеді стали мігрувати до Чорнобильської зони (відео)

Зона відчуження з роками все більше стає схожою на заповідник дикої природи. Нещодавно до місцевої фауни стали приєднуватися ведмеді.

Цих тварин не було тут майже сто років. Але останніми роками дослідники природи дедалі частіше помічають у Чорнобильській зоні диких ведмедів. Висота деких – де метра в холці!

Вперше їх вдалося сфотографувати в 2014 році. Цього літа вони теж кілька разів потрапляли в об'єктиви фотопасток, які вчені розставляють у чорнобильських лісах. Дослідник дикої природи Сергій Гащак каже, що це лише початок – ведмеді повертаються на землі, які покинула людина.

«Він ще не є постійним мешканцем Чорнобильської зони, але його можна зустріти практично по всій території, у всі сезони року. Навіть узимку були повідомлення про їх сліди» – каже пан Гащак.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.

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