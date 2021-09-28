На Київщині вакцину для тварин проти сказу розкидали з літаків (фото)

Фахівці просять у разі виявлення брикетів з вакциною не чіпати, не переміщати їх на інші місця та не руйнувати

У Київській області завершено проведення осінньої кампанії пероральної імунізації (вакцинації) диких м’ясоїдних тварин проти сказу, яка здійснювалася в рамках виконання Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2021 році. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Імунізація відбувалася вакциною «Орісвак» вітчизняного виробника (ТОВ «Укрветпромпостач). Вакцина повністю безпечна для людей, тварин і навколишнього середовища. Має вигляд невеликих за розмірами поживних брикетів (принад). Зовнішня оболонка принад виготовлена із м’ясо-кісткового борошна, що має специфічний запах і приманює тварин на великих відстанях. Всередині розміщено желеподібну капсулу з антигеном вірусу сказу. На 21 день після поїдання принади у тварин формується імунітет проти сказу, який триває мінімум рік.

Розповсюдження принад здійснювали за допомогою літаків АН-2, оснащених системою автоматичної реєстрації скидання вакцини. Польоти авіації відбувалися на заздалегідь визначених територіях над лісовими та сільськогосподарськими угіддями області, за виключенням територій населених пунктів, автошляхів та водойм. Загалом було розповсюджено майже 542 тис. доз вакцини (принад) на площі 21,676 тис. кв. км.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області закликає у разі виявлення брикетів з вакциною не чіпати, не переміщати їх на інші місця та не руйнувати.