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У Києві уламки безпілотника впали на п'ятиповерхівку (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві уламки безпілотника впали на п'ятиповерхівку (оновлено)
У Києві уламки впали на будинок
фото з відкритих джерел

Інформація про постраждалих встановлюється

У ніч на 25 травня Україна в черговий раз перебуває під атакою «шахедів». У столиці уламки безпілотника впали на п'ятиповерхівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Уламки ворожого безпілотника впали на п'ятиповерховий будинок у Голосіївському районі.

«В Голосіївському районі падіння уламків на житлову 5-поверхівку. Інформація про постраждалих встановлюється», – написав Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що на місці часткове руйнування будівлі та пожежа, працюють рятувальники.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у столиці та роботу ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: 

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

До слова, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Теги: Київ безпілотник Тимур Ткаченко

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