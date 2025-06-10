Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою
Максимальна зафіксована дальність пуску ракети КМ-23 становить до 690 км
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються перевантажити українську систему ППО, атакуючи такою великою кількістю повітряних цілей

Більшість ударних дронів сьогодні вночі летіли на столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу «Київ».

«Інтенсивність російських атак дійсно збільшується. Ворог атакує всіма доступними засобами. Бачимо і балістика сьогодні присутня у вигляді ракет КМ-23 північнокорейські. Також крилаті ракети «Іскандер-К», ударні БпЛА та дрони-імітатори», – розповів речник.

Ігнат додав, що росіяни намагаються перевантажити нашу систему ППО, атакуючи такою великою кількістю повітряних цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

Окупанти застосували:

  • 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;
  • дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької обл.;
  • п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської обл. 

Основний напрямок удару – столиця України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені.

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей, а в Одесі двоє загиблих

Читайте також:

Теги: дрон ракета Київ Повітряні сили ЗСУ Юрій Ігнат окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очліьник ГУР: Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї
Росія допоможе КНДР почати виробляти «шахеди» – Буданов
Сьогодні, 10:17
У цивільному житті Каліпсо була менеджером із туризму
«Бучанські відьми», які захищають небо Київщини, розповіли, що найважче у їхній роботі
8 червня, 18:12
РФ, ймовірно, зосередить подальші удари по символічних цілях, зокрема урядових будівлях
У найближчі дні очікується потужний обстріл України – Reuters
8 червня, 08:23
На місці подій працюють підрозділи ДСНС
Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
4 червня, 07:17
Росія вдарила по Харкову: зафіксовано влучання, виникли пожежі
Росія вдарила по Харкову: зафіксовано влучання, виникли пожежі
4 червня, 04:53
Росія загалом має в запасі майже три тисячі крилатих, балістичних і гіперзвукових ракет
Чи зможе РФ масовано атакувати Україну? Розвідка підрахувала запаси ракет
3 червня, 14:13
На Київщині сапери знешкодили бойову частину ракети Х-101
На Київщині біля приватного будинку знайдено бойову частину ракети Х-101 (фото)
26 травня, 12:29
Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум
З'явились жахливі кадри з Сумщини: ворог обстріляв рейсовий автобус, є жертви
17 травня, 07:45
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
15 травня, 06:11

Події в Україні

РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою
РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями: є пошкодження на 27 локаціях
РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями: є пошкодження на 27 локаціях
Удар по Харкову 7 червня: на підприємстві знайдено тіло, шукають ще п'ятьох людей
Удар по Харкову 7 червня: на підприємстві знайдено тіло, шукають ще п'ятьох людей
Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
В Україні мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 10 червня
В Україні мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 10 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
50K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
28K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
11K
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua