РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою

Росіяни намагаються перевантажити українську систему ППО, атакуючи такою великою кількістю повітряних цілей

Більшість ударних дронів сьогодні вночі летіли на столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу «Київ».

«Інтенсивність російських атак дійсно збільшується. Ворог атакує всіма доступними засобами. Бачимо і балістика сьогодні присутня у вигляді ракет КМ-23 північнокорейські. Також крилаті ракети «Іскандер-К», ударні БпЛА та дрони-імітатори», – розповів речник.

Ігнат додав, що росіяни намагаються перевантажити нашу систему ППО, атакуючи такою великою кількістю повітряних цілей.

Ворог атакує всіма доступними засобами. Бачимо і балістика сьогодні присутня у вигляді ракет КМ-23 північно-корейські. Також крилаті ракети «Іскандер-К», ударні БПЛА та дрони-імітатори. pic.twitter.com/fG7xbpFTgR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

Окупанти застосували:

315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;

дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької обл.;

п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської обл.

Основний напрямок удару – столиця України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені.

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей, а в Одесі двоє загиблих.