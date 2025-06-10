РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою
Росіяни намагаються перевантажити українську систему ППО, атакуючи такою великою кількістю повітряних цілей
Більшість ударних дронів сьогодні вночі летіли на столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу «Київ».
«Інтенсивність російських атак дійсно збільшується. Ворог атакує всіма доступними засобами. Бачимо і балістика сьогодні присутня у вигляді ракет КМ-23 північнокорейські. Також крилаті ракети «Іскандер-К», ударні БпЛА та дрони-імітатори», – розповів речник.
Ігнат додав, що росіяни намагаються перевантажити нашу систему ППО, атакуючи такою великою кількістю повітряних цілей.
Ворог атакує всіма доступними засобами. Бачимо і балістика сьогодні присутня у вигляді ракет КМ-23 північно-корейські. Також крилаті ракети «Іскандер-К», ударні БПЛА та дрони-імітатори. pic.twitter.com/fG7xbpFTgR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025
Нагадаємо, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.
Окупанти застосували:
- 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;
- дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької обл.;
- п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської обл.
Основний напрямок удару – столиця України.
Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені.
Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей, а в Одесі двоє загиблих.
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