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У Києві готуються до генерального прибирання доріг після зими

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві готуються до генерального прибирання доріг після зими
Комунальники прибиратимуть вулиці

Столичні вулиці очищають бригади з ручного прибирання

У столиці готуються до генерального прибирання шляхово-транспортної мережі після зими. Про це інформує КК «Київавтодор».

Зокрема, з початку року дорожники відремонтували паливні і гідравлічні системи, замінили щітки. Серед оновленої техніки є й спецмашини для ремонту покриття. Наприклад, котки, фрези. Загалом оновлено 63 одиниці спецтехніки для весняно-літнього сезону.

У Києві готуються до генерального прибирання доріг після зими фото 1

Уже зараз столичні вулиці очищають бригади з ручного прибирання. Щодня залучено близько 500 працівників у складі 45 бригад. Також за сприятливої погоди працює до 30 одиниць підмітально-прибиральної техніки.

Після закінчення морозів вулиці насамперед очищатимуть дорожніми пилосмоками, які використовують воду.

У Києві готуються до генерального прибирання доріг після зими фото 2

Також у січні гідрослужби «Київавтодору» очистили близько 1000 зливоприймачів та майже 300 оглядових колодязів у місцях можливих підтоплень, у занижених місцях і на магістральних вулицях.

Теги: Київавтодор ЖКГ місто

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