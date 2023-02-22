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У Києві дерусифіковано ще одну вулицю

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві дерусифіковано ще одну вулицю
Вулиця Загорівська – на честь історичної місцевості києва
фото: kmr.gov.ua

 Вулицю Багговутівську перейменовано на вулицю Загорівську

У Шевченківському районі вулицю Багговутівську перейменовано на вулицю Загорівську – на честь історичної місцевості Києва Загорівщина. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

У Київській міській раді зазначили, що в червні минулого року експертна комісія затвердила перелік об’єктів міського підпорядкування, яким доречно повернути історичні назви та назви історичних місцевостей, які відображають характерні або унікальні риси минулого та мають надзвичайну цінність для історії топонімічного ландшафту Києва. 

Вулиця Багговутівська виникла у середині XIX століття і у 1855 році була названа на честь російського генерала Олександра Багговута, який брав участь у придушенні Польського повстання 1830-1831 рр. проти російської імперії. З 1920-х рр. по 1991 рік кілька разів змінювала свої назви – вулиця 9 січня, Січнева, Маршала Будьоного. У 1991 році було відновлено її початкову назву. Нинішня назва – Загорівська – походить від назви урочища на Лук'янівці де бере початок вулиця. З метою деколонізації столичної топоніміки, відновлення та збереження історично сформованої топоніміки столиці шляхом електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» 11 866 користувачів підтримали перейменування на честь історичної місцевості – Загорівська. 

За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці на честь історичної місцевості. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, у грудні 2022 року Київською міською радою було прийнято рішення про перейменування 32 вулиц, провулків та бульварів, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Читайте також: Про одне перейменування вулиці, яке «забули»
Теги: місто Київрада вулиця

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