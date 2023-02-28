Ворожі БПЛА над Дніпропетровщиною, ракетний обстріл Святогірська: ситуація в регіонах 28 лютого

Від артилерійського вогню РФ постраждало понад 25 населених пунктів Херсонщини

Ситуація в регіонах станом на 28 лютого за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – два обстріли, Новгород-Сіверський, Чернігівська райони, із мінометів та САУ. Зафіксовано два скидання боєприпасу із безпілотників. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі здійснено обстріл з реативної системи залпового вогню по населеному пункту Хотінської громади. Також вночі – обстріл Середино-Будської громади. Цієї ночі зафіксовано три приходи в район с.Баранівка Есманської громади. Руйнувань інфраструктури та втрат серед мирних жителів немає.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було зафіксовано 86 прильотів.

В с.Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено два приватних будинки. В с.Манухівка Новослобідської громади через обстріл з мінометів пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

У селі Будівельне Глухівської громади теж через прильоти з мінометів пошкоджене дорожнє асфальтоване покриття, у будинках вибиті вікна.

Запорізька область

За добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Новоданилівка, Малинівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Полтавка, Оріхів, Кам'янське, Степове, Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Інші наслідки встановлюються.

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Дніпропетровщина

Вчора вдень агресорбив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада. Загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів.Пошкоджено з десяток будинків, господарські споруди, кілька авто, газопровід. Минулося без постраждалих.

Вночі жителі області чули два вибухи – то була робота ППО. ПвК «Схід» знищено два ворожі БПЛА. До ранку ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування.

У мiстi пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда та авто. Обiрванi лiнiї електропередач. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Сьогодні зранку в с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвався чоловік 60 років, який перебував на своєму земельному участку. Госпіталізований з осколковим пораненням.

Минулої доби на Слобожанському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори.

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На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка.

Вчора вдень було обстріляне, попередньо з мінометів, с. Вовчанські хутори Чугуївського району, пошкоджено 8 житлових будинків, господарчі споруди.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

Луганщина

Вчора на Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Невського, Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Білогорівки.

Здійснив артилерійські обстріли по районах Новоселівського, Невського, Червонопопівки і Діброви. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вночі – обстріли смт. Шевченко Покровської громади. Пошкоджені півтора десятки будинків. Також вночі — ракетний обстріл м. Святогірськ, попередньо – С-300. Пряме влучання у приміщення пожежної частини. Один пожежний загинув, четверо дістали поранень.

Важкою залишається ситуація вздовж всієї лінії фронту. Ворог інтенсивно обстрілює позиції українськиж військових та населені пункти прифронтових громад в районі Вугледара, Мар'їнки, Авдіївки, Торецька, Бахмута, Соледара, Сіверська, Лимана.

Протягом доби – обстріли населених пунктів Курахівської громади (с.Вовчанка, околиці м.Курахове, смт.Курахівка). Внаслідок обстрілів поранення отримав один чоловік, також є загиблий один чоловік в смт.Курахівка. Пошкоджено приватний будинок в с.Вовченка, один двоповерховий багатоквартирний та два приватних житлових будинки в смт.Курахівка. Пошкоджено адміністративну будівлю старостату в смт.Курахівка. Пошкоджено електричні мережі громади.

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Також минулої доби – обстріли с.Васюківка (пошкоджено 5 приватних будинків), с.Федоровка (пошкоджено 6 приватних будинків), с.Роздоловка Соледарської громади, Костянтинівки і Костянтинівської громади. Пошкоджені приватні житлові будинки. За минулу добу на Донеччині: один загиблий, 9 поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня та сьогодні зранку ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 25 населених пунктів області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та місто Херсон.

Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами смт Козацьке та с. Веселе Каховського району – п’ять об’єктів у приватному секторі зазнали руйнувань.

За добу через агресію РФ у Херсонській області три людини поранені.

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 39 осіб, з них 10 – це діти та 1 маломобільна людина.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.