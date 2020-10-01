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    У Києві ураганний вітер наробив лиха (фото)

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    Дерево впало на проїжджу частину дороги - У Києві ураганний вітер наробив лиха (фото)
    Дерево впало на проїжджу частину дороги
    Фото: Київ оперативний

    У столиці падають дерева

    У ніч на четвер, 1 жовтня, у Києві здійнявся сильний вітер.

    В результаті пориву вітру відбулося падіння дерев. Зокрема, дерево впало на вулиці Попудренка. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Дерево перегородило проїжджу частину, але ніхто не травмувався.

    Як повідомлялося, сьогодні у Києві дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

    Нагадаємо, 30 жовтня у Києві розпочався дощ. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. У зв'язку з цим дорожні служби готуються до можливих підтоплень на вулицях Києва.

    Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.

    Київ вітер негода дощ
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