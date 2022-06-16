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    Київ зустрів Макрона, Шольца та Драгі повітряною тривогою

    Київ зустрів Макрона, Шольца та Драгі повітряною тривогою
    фото з відкритих джерел

    До столиці прибухи високопосадовці трьох європейських країн

    У більшості областей України лунає сигнал повітряної тривоги. Зокрема, і у Києві, куди сьогоді прибули прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

    Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.


    Теги: росія окупанти війна Україна Еммануель Макрон окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Київ зустрів Макрона, Шольца та Драгі повітряною тривогою