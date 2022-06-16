Київ зустрів Макрона, Шольца та Драгі повітряною тривогою

До столиці прибухи високопосадовці трьох європейських країн

У більшості областей України лунає сигнал повітряної тривоги. Зокрема, і у Києві, куди сьогоді прибули прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:





Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.



