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Лікарі в Україні вперше розділили печінку на дві частини і пересадили двом людям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лікарі в Україні вперше розділили печінку на дві частини і пересадили двом людям

Трансплантація органів пройшла успішно

У Львові вперше в історії української медицини виконали спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трьом людям здійснили пересадку серця та нирок. Завдяки рішенню батьків загиблого юнака п'ятеро людей отримали шанс на життя. Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Зазначається, що 15-річний хлопець загинув через ушкодження мозку. Батьки юнака дали дозвіл на те, аби органи сина пересадили тим людям, які потребують трансплантації.

«До нас поступив 15-річний хлопчик. Він мав вроджене захворювання нервової системи та гідроцефалію. Гуляв з друзями, раптово йому стало погано. Поступив спочатку до районної лікарні, де його стан стрімко погіршувався, а потім був переведений до нас. На жаль, в нього були ознаки пошкодження головного мозку. Після спроби врятувати мозок під час нейрохірургічного втручання ми зрозуміли, що у дитини є незворотні зміни, які свідчать про смерть мозку. Поговоривши з батьком, він дав згоду на трансплантацію органів», – каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Ярема Безніско.

Спліт-трансплантацію печінки виконали спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.Шалімова у львівській лікарні. Донорський орган розділили на дві частини. Меншу пересадили Луці з Житомирщини, якому виповнився рік і три місяці. У малюка діагностували біліарну атрезію. Його печінка поступово відмирала, тож без операції йому залишалося жити лише кілька місяців.

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«У нас єдиний вихід – це була трансплантація. Довелося чекати донора посмертного, паралельно з тим проводили стабільно лікування. Вранці нам зателефонували, ми спали тоді, було 8 ранку, і сказали, що з'явився донор. Ми летіли сюди», – розповідає мама хлопчика Єлизавета.

Більшу частину пересадили 20-річному-мешканцю Винників.

Одночасно з тим львівські трансплантологи пересадили інші органи. Серце отримав 11-річний Влад з Тернопільщини. У шість місяців йому поставили діагноз » делятаційна кардіоміопатія. Хворобу спровокувало запалення легень. Через недугу серце дитини було збільшене втричі, ледве поміщалося у грудній клітці та могло зупинитися будь-якої миті.

«Емоції від трансплантації – це ніби і радість, але і пережиття велике. Моїй дитині й іншим дітям дали шанс на життя, ми щиро дякуємо батькам», – каже мама Влада Світлана.

Нирки отримали 12-річний Геннадій з Харкова та 18-річний Іван з Черкащини. Тепер вони зможуть жити повноцінним життям без гемодіалізу.

Трансплантація органів пройшла успішно. Усього лікарям вдалося врятувати трьох дітей та двох дорослих. Через тиждень після трансплантації усі пацієнти почуваються добре.

Теги: Львів

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