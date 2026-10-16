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Атака по енергетиці України, Москва без авіасполучення: головне за ніч 16 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Атака по енергетиці України, Москва без авіасполучення: головне за ніч 16 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 16 жовтня 2026 року

Ніч на 16 жовтня запам'яталася масштабною атакою одночасно по Україні та Росії. Ворог бив по енергетиці кількох регіонів – Київ і Луцьк частково залишилися без світла. Всю ніч вибухи лунали на Волині, під ударом також були Рівне, Київ, Івано-Франківськ та інші міста України. У Росії тим часом лунали вибухи чули у  Владимирі та Ростовській області, а всі аеропорти Москви зупинили прийом рейсів через атаку дронів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 жовтня.

Росія атакувала енергооб'єкти: Київ і Луцьк частково без світла 

Ворог завдав ударів по енергооб'єктах у двох регіонах – атаки спрямовані на знищення енергетичної інфраструктури перед опалювальним сезоном. Частина Києва та області залишилася без світла. У Луцьку після атаки зникли вода і світло – вибухи в місті лунали всю ніч. Дрони також підпалили нафтобазу на Хмельниччині та влучили в підприємство у Запоріжжі – там вирувала масштабна пожежа.

Атака по енергетиці України, Москва без авіасполучення: головне за ніч 16 жовтня фото 1

Усі аеропорти Москви зупинили прийом рейсів

Через масову атаку безпілотників усі московські аеропорти припинили прийом рейсів – авіасполучення в столиці Росії було паралізовано.

Атака по енергетиці України, Москва без авіасполучення: головне за ніч 16 жовтня фото 2

Трамп розкритикував Зеленського і удари по НПЗ

Президент США заявив, що Зеленський «не та людина, з якою нам добре мати справу», і розкритикував відновлення українських ударів по російських НПЗ.

Атака по енергетиці України, Москва без авіасполучення: головне за ніч 16 жовтня фото 3
фото: Getty Images

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Теги: Запоріжжя пожежа Київ Луцьк Рівне Хмельницький Москва ворог відключення світла

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