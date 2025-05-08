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Лікарі «Охматдиту» провели першу в країні пересадку печінки немовляті від несумісного донора

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Лікарі «Охматдиту» провели першу в країні пересадку печінки немовляті від несумісного донора
Тато хлопчика – військовослужбовець, і зараз він перебуває на фронті. Тож ухвалили рішення трансплантувати частину печінки від мами
фото: facebook.com/ndslohmatdyt

Операція тривала понад 20 годин. Команда спеціалістів успішно провела трансплантацію печінки

У київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові. Як передає «Главком», про це повідомили в лікарні.

Лікарі розповідають, що Максим з Чорнобаївки потрапив до «Охматдиту» в січні цього року з жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком, знебарвленим калом та темною сечею. Після здачі низки аналізів та медичного огляду лікарі зрозуміли, що чотиримісячний хлопчик потребує трансплантації печінки.

Однак не було жодного сумісного донора, бо в малюка та батьків були різні групи крові. Проте хвороба прогресувала, функції органа стрімко погіршувалися. Тоді Максим потрапив у відділення анестезіології. Іншого шансу на життя, окрім пересадки, не було.

У світі відома практика проведення трансплантації органів тоді, коли групи крові донора й реципієнта не збігаються. Це називають АВО-несумісною трансплантацією. У дорослій медицині такі випадки поодинокі, у дитячій – ще складніше, пояснюють в «Охматдиті». В Україні таких операцій раніше ніколи не проводили.

Лікар-трансплантолог Олег Годік каже, що АВ0-несумісна трансплантація – це вихід із ситуацій, коли немає можливості виконати трансплантацію за стандартними умовами сумісності пари «донор – реципієнт».

Лікарі «Охматдиту» провели першу в країні пересадку печінки немовляті від несумісного донора фото 1
фото: facebook.com/ndslohmatdyt

«Це актуально і для нашої країни, де вкрай низька (2-3 донори з діагностованою смертю мозку на 1 млн населення) донація органів після смерті. А можливість виконання цього типу трансплантації демонструє найвищі кваліфікаційні та експертні можливості нашого центру. Усе заради дітей», – пояснює Олег Годік.

Команда лікарів зібрала консиліум, вивчила міжнародні протоколи, отримала консультації від колег за кордоном – і розпочала підготовку до операції.

«Ми знали: або чекаємо і втрачаємо дитину, або наважуємось на новий для України крок. У медицині є моменти, коли неможливе треба зробити можливим – просто тому, що іншого виходу немає», – розповідає лікарка-гепатологиня Анастасія Морозова.

Лікарі «Охматдиту» провели першу в країні пересадку печінки немовляті від несумісного донора фото 2
фото: facebook.com/ndslohmatdyt

Тато хлопчика – військовослужбовець, і зараз він перебуває на фронті. Тож ухвалили рішення трансплантувати частину печінки від мами. У неї II група крові, у дитини – І. Щоб знизити ризик відторгнення через різні групи крові, Максиму заздалегідь провели курс заміни плазми крові й призначили спеціальну імуносупресивну терапію – препарати, які допомагають уникнути відторгнення органа.

Спеціалісти постійно контролювали показники, які свідчать, скільки в організмі дитини залишилось антитіл, що можуть відторгнути нову печінку. Вони мають бути на дуже низькому рівні.

Операція тривала понад 20 годин. Команда спеціалістів успішно провела трансплантацію печінки. Післяопераційний період Максим провів у відділенні анестезіології. Станом на сьогодні орган прижився, малюк виписаний додому та щотижня приїжджає до лікарні на обстеження.

Нагадаємо, у Львові лікарі прооперували дівчинку, які було лише три місяці, і яку ледве не задушила пухлина легені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Немовля екстрено доправили до Львова з Рівного у вкрай важкому стані. Хірурги невідкладно прооперували дівчинку Варвару і видалили з її тіла пухлину, що була розміром з долоню та перетискала серце й легені.

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Теги: Охматдит лікар

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