Пів мільйона доларів за «вирішення питань»: у Києві викрито псевдопрацівника НАБУ

Представляючись посадовцем НАБУ, шахрай переконував, що має зв'язки в ДПС, НАБУ, БЕБ і судах, та за гроші пропонував закрити питання

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за співробітника Національного антикорупційного бюро України та обіцяв бізнесменові «вирішити» проблеми з податковими перевірками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний дізнався про проведення податкових перевірок щодо підприємця та його дружини. Представляючись посадовцем НАБУ, шахрай переконував, що має зв'язки в ДПС, НАБУ, БЕБ і судах, та за гроші пропонував закрити питання.

Затримання підозрюваного фото: Офіс генерального прокурора

Упродовж вересня 2025 року – березня 2026 року підприємець передав зловмиснику $280 тис. Згодом псевдопосадовець вимагав ще $200 тис. за «остаточне врегулювання» проблеми. Під час передачі цієї частини коштів 25 вересня його затримали в Києві.

Під час трьох невідкладних обшуків у Києві та Харкові за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 998 тис. грн (прокурори наполягали на заставі у 11 млн грн).

Раніше столичні правоохоронці затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вимаганні та погрозах фізичної розправи. За даними слідства, фігурант через ревнощі до дружини, яка раніше працювала у потерпілого, вимагав $30 тис., погрожуючи йому вбивством та поширенням у соцмережах негативної інформації про нього та його фірму.