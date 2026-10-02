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Опалювальний сезон у Києві: влада повідомила про тарифи на тепло та гарячу воду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Опалювальний сезон у Києві: влада повідомила про тарифи на тепло та гарячу воду
Для побутових споживачів (населення) збережено діючі вартісні показники
фото: glavcom.ua

Економічно обґрунтовані тарифи в опалювальному сезоні 2026–2027 років застосовуватимуться для бюджетних установ, інших споживачів і релігійних організацій

У Києві вартість теплової енергії та послуг з постачання гарячої води для населення в опалювальному сезоні 2026–2027 років залишиться на рівні минулого року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Водночас теплопостачальні підприємства столиці зобов'язані розрахувати нові економічно обґрунтовані тарифи. Оновлення розрахунків пов'язане із закінченням терміну дії попередніх тарифів та актуалізацією витрат на виробництво, транспортування і постачання послуг.

Економічно обґрунтовані тарифи, затверджені відповідними розпорядженнями для КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-реконструкція», в опалювальному сезоні 2026–2027 років застосовуватимуться для:

  • бюджетних установ;
  • релігійних організацій;
  • інших споживачів (підприємств та бізнесу).

Для побутових споживачів (населення) збережено діючі вартісні показники.

Нагадаємо, у столиці набрало чинності розпорядження Київської міської державної адміністрації (КМДА) про встановлення нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ПрАТ «АК «Київводоканал». Згідно з рішенням Київради, яке було ухвалене 3 вересня 2026 року, вартість послуги для населення становитиме 63,79 грн за кубометр (із урахуванням ПДВ).

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Теги: Київ тарифи місцева влада водопостачання

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