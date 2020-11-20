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    У Києві мокрий сніг: на дороги вийшла спецтехніка

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    Дороги обробляють рідкими хлоридами - У Києві мокрий сніг: на дороги вийшла спецтехніка
    Дороги обробляють рідкими хлоридами
    Фото: Київавтодор

    Задіяно близько 50 одиниць спецтехніки Київавтодору

    У Києві йде дощ із мокрим снігом, а температура надвечір може опуститись нижче нуля.

    У зв’язку з цим спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор» розпочала превентивну обробку доріг, повідомляє пресслужба корпорації.

    Першочергово обробляються мости, спуски, підйоми і покриття з бруківки.

    «Щоб не допустити ожеледиці, дороги, мости та шляхопроводи обробляють реагентами. Використовують рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш», - повідомив Київавтодор.

    Нині задіяно близько 50 одиниць спецтехніки корпорації.

    Як повідомлялося, триватимуть опади до ночі.

    Нагадаємо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    У ніч на 18 листопада 305 одиниць основної техніки, 33 - допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад
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