У Києві мокрий сніг: на дороги вийшла спецтехніка

Задіяно близько 50 одиниць спецтехніки Київавтодору

У Києві йде дощ із мокрим снігом, а температура надвечір може опуститись нижче нуля.

У зв’язку з цим спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор» розпочала превентивну обробку доріг, повідомляє пресслужба корпорації.

Першочергово обробляються мости, спуски, підйоми і покриття з бруківки.

«Щоб не допустити ожеледиці, дороги, мости та шляхопроводи обробляють реагентами. Використовують рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш», - повідомив Київавтодор.

Нині задіяно близько 50 одиниць спецтехніки корпорації.

Як повідомлялося, триватимуть опади до ночі.

Нагадаємо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

У ніч на 18 листопада 305 одиниць основної техніки, 33 - допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.