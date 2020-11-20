У Києві мокрий сніг: на дороги вийшла спецтехніка
Задіяно близько 50 одиниць спецтехніки Київавтодору
У Києві йде дощ із мокрим снігом, а температура надвечір може опуститись нижче нуля.
У зв’язку з цим спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор» розпочала превентивну обробку доріг, повідомляє пресслужба корпорації.
Першочергово обробляються мости, спуски, підйоми і покриття з бруківки.
«Щоб не допустити ожеледиці, дороги, мости та шляхопроводи обробляють реагентами. Використовують рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш», - повідомив Київавтодор.
Нині задіяно близько 50 одиниць спецтехніки корпорації.
Як повідомлялося, триватимуть опади до ночі.
Нагадаємо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.
У ніч на 18 листопада 305 одиниць основної техніки, 33 - допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.