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    Столичні комунальники готуються до негоди: на Київ насувається мокрий сніг

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    20 листопада у Києві очікується дощ із мокрим снігом - Столичні комунальники готуються до негоди: на Київ насувається мокрий сніг
    20 листопада у Києві очікується дощ із мокрим снігом
    Фото з відкритих джерел

    Опади триватимуть до ночі

    У п'ятницю, 20 листопада, метеорологи прогнозують у Києві вологу погоду: дощ із переходом у мокрий сніг.

    Триватимуть опади до ночі.

    Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» готуються до негоди. При необхідності будуть обробляти дороги і тротуари посипальними матеріалами, аби не допустити ожеледиці, повідомляє пресслужба автодорівців.

    «Київавтодор» заявляє, що готовий до погіршення погодних умов. «Маємо 544 одиниці спеціальної техніки. Працюємо у цілодобовому режимі», - зазначили дорожники.

    Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    У ніч на 18 листопада 305 одиниць основної техніки, 33 - допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

    17 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

    Теги: Київ Київавтодор снігопад негода
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