У Києві молоде подружжя організувало наркобізнес (фото)

Під час обшуку правоохоронці вилучили розфасований канабіс, амфетамін та обладнання для майнінгу криптовалюти

Зловмисники пропонували широкий асортимент наркотичних речовин

Столична поліція припинила злочинну діяльність молодого подружжя, що збувало наркотики через телеграм-канал. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівниками Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у результаті проведення оперативних закупок особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин задокументували злочинну діяльність співмешканців. 28-річного та 23-річну наркобізнесменів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік та жінка налагодили збут наркотиків через закритий телеграм-канал.

«Ми встановили, що зловмисники у месенджері пропонували асортимент заборонених речовин і потім їх збували клієнтам. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманих ми виявили та вилучили п’ять різновидів канабісу вагою близько 550 грамів, 50 грамів амфетаміну, МДМА, кокаїн, марки ЛСД, Д-метамфетамін, мефедрон та обладнання для майнінгу криптовалюти. Крім того, вилучили грошові кошти у сумі $3 тис., €100 та 17 тис. грн, а діяльність телеграм-каналу припинили», – розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили про підозру затриманим. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, столичні правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність двох колишніх співробітників Національної поліції України, які на території Києва здійснювали збут наркотичних засобів.

Нещодавно правоохоронці Київщини викрили організоване злочинне угруповання на масштабному виготовленні та збуті амфетаміну.