На Київщині поліція вилучила понад пів тонни наркотиків і прекурсорів (фото, відео)

Злочинне угруповання виготовляло та збувало амфетамін

Правоохоронці Київщини викрили організоване злочинне угруповання на масштабному виготовленні та збуті амфетаміну. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

37-річний киянин разом із трьома спільниками віком від 34 до 38 років облаштували спеціальне приміщення на території Броварського району, де виготовляли наркотики, зокрема амфетамін.

Психотропи чоловіки збували через одну зі служб доставок по всій території України, продавали і до республіки Польща. За 1 кг наркотику просили понад 48 тис. грн.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків та вилучили 20 кг готової речовини амфетаміну, 120 літрів амфетаміну у рідкому стані, 5 кг прекурсору «фенілнітропропен», 600 літрів інших прекурсорів, а також лабораторне обладнання. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 15 млн грн.

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 , ч.3 ст. 311, ч.1 ст.313, ч.1 ст.317 Кримінального кодексу України.

Крім того, відносно організатора угруповання відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів)

За скоєне чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.