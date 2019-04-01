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    У лікарні помер постраждалий під час вибуху в Кропивницькому

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    <p>27 березня на автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами</p> - У лікарні помер постраждалий під час вибуху в Кропивницькому

    27 березня на автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами

    Фото: Прес-служба ГУ ДСНС у Кіровоградській області

    За словами лікарів, 40% тiла чоловiка постраждало вiд опiкiв

    Водiй автоцистерни, яка вибухнула на автомобiльнiй стоянцi у Кропивницькому, 31 березня помер у лiкарнi.

    Про це УНН повідомили в опiковому вiддiленні обласної лiкарнi.

    За словами лікарів, 40% тiла чоловiка постраждало вiд опiкiв. Його помістили в реанімацію, а згодом перевели в опікове відділення.

    Вчора чоловікові різко стало гірше. Близько 20:00 він помер.

    Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами. 

    Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

    Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Слідчі назвали причини вибуху у Кропивницькому

    За фактом масштабних вибухів на газовій заправці у Кропивницькому двом особам оголосили підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. 

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