У лікарні помер постраждалий під час вибуху в Кропивницькому



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27 березня на автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами Фото: Прес-служба ГУ ДСНС у Кіровоградській області

За словами лікарів, 40% тiла чоловiка постраждало вiд опiкiв

Водiй автоцистерни, яка вибухнула на автомобiльнiй стоянцi у Кропивницькому, 31 березня помер у лiкарнi.

Про це УНН повідомили в опiковому вiддiленні обласної лiкарнi.

За словами лікарів, 40% тiла чоловiка постраждало вiд опiкiв. Його помістили в реанімацію, а згодом перевели в опікове відділення.

Вчора чоловікові різко стало гірше. Близько 20:00 він помер.

Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами.

Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Слідчі назвали причини вибуху у Кропивницькому.

За фактом масштабних вибухів на газовій заправці у Кропивницькому двом особам оголосили підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.