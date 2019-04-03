Стала відома причина підриву авто в Одесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті вибуху на дорозі утворився провал Фото: Думская

Вибух під припаркованим автомобілем стався в результаті випробувань газопроводу

В Одесі вибух під припаркованим на вулиці Фонтанська дорога автомобілем стався внаслідок випробувань газопроводу. Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент не пов'язаний із застосуванням вибухових пристроїв або речовин.

За попередньою інформацією, вибух стався під час перевірки нової газової труби, внаслідок чого на дорозі утворився провал, кілька автомобілів дістали механічні пошкодження. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини і причини вибуху з'ясовуються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Як уточнив представник мерії, приватна підрядна організація виконувала роботи з перенесення (встановлення) газової труби.

За попередніми даними, газопровід прокладали до висотної житлової новобудови і сьогодні проходили випробування. Крім того, стало відомо, що під час вибуху у припаркованому BMW перебував водій. У чоловіка, за попередніми даними, травма ноги, його забрала швидка допомога. Постраждав також автомобіль Toyota, який стояв поруч з BMW - його «накрило» піском, уламками асфальту вибито скло. Жінка-водій незадовго до вибуху вийшла з цієї машини.

У комунальному закладі «Центр-077» повідомили, що вибух стався о 13:30 на 7 станції Великого Фонтану, недалеко від ресторану «Апшерон».

«У момент вибуху суміш асфальту і піску піднялася на висоту 9-10 метрів. Причина вибуху з'ясовується. На місці події працюють слідчо-оперативна група, міські аварійні служби, бригада швидкої допомоги», - повідомили в установі.

Також пошкоджено іномарку, яку вибуховою хвилею викинуло на трамвайне полотно. Воно зруйноване. Рух трамваїв паралізовано. Як уточнили в мерії, трамваї у зв'язку з вибухом газу на вулиці Петрашевського ходять тільки до 6 станції Великого Фонтану. Рух транспорту повним маршрутом відновиться після того, як пошкоджену машину приберуть з рейок. Для цього викликано евакуатор.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Київському районі Одеси на вулиці стався вибух, в результаті якого іномарку відкинуло на трамвайну колію.

