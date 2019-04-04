У Києві Porsche протаранив Chevrolet і загорівся над підземним переходом



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Аварія сталася на бульварі Дружби народів Фото: «Інформатор»

Водій Porsche Cayenne втік після ДТП

У середу ввечері, 3 березня, на бульварі Дружби народів сталося серйозне ДТП: автомобіль Porsche Cayenne на великій швидкості протаранив Chevrolet, перекинувся і загорівся.

Як повідомляє «Інформатор», позашляховик завис над спуском у підземний перехід.

За словами водія Chevrolet, він повертав з бульвару на вулицю Чеську з правого ряду. Несподівано позаду нього Porsche перебудувався з крайнього лівого ряду на смугу громадського транспорту, де і сталося зіткнення. Від удару позашляховик перекинувся, залетів на огорожу підземного переходу та загорівся.

У позашляховику перебувала компанія з чотирьох людей. Два пасажира Porsche постраждало, їх госпіталізували, водій втік у двори, його розшукують патрульні. Попередньо, він також постраждав, але зміг залишити місце аварії.

У Chevrolet на момент зіткнення знаходилася родина: чоловік, дружина та двоє малолітніх дітей, додає «Еспресо».

Відзначається, що постраждалих могло бути більше, якби в цей час підземним переходом скористалися пішоходи, адже в результаті наїзду на огорожу підземного переходу на сходи впало кілька плит. На місці працювали дві одиниці пожежної техніки, бійці ДСНС і патрульні.

Як повідомлялося, 2 квітня на 86-му км автодороги Київ - Одеса водій Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом, і залишив місце ДТП. Проте, невдовзі він був затриманий на КП міста Біла Церква.