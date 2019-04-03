В Одесі підірвали BMW – авто перекинуло на трамвайні колії



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Машину відкинуло вибухом на трамвайні рейки, 3 квітня, Одеса Фото: Думская

Водій BMW у момент вибуху знаходився в машині

В Одесі сильний вибух прогримів під автомобілем BMW, припаркованим між 6-ю і 7-ю станціями Великого Фонтану. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на очевидців в середу, 3 квітня.

Відзначається, що машину відкинуло на трамвайні рейки. При цьому було пошкоджено дорожнє покриття. Також внаслідок вибуху постраждав ще один припаркований автомобіль - Toyota. У нього вилетіло заднє скло.

Водій BMW від госпіталізації відмовився, хоча в момент вибуху знаходився в машині.

«За попередньою інформацією, вибухового пристрою не було, постраждалих немає. Поліція з'ясовує, що сталося насправді», - заявили виданню в місцевій поліції.

За попередніми даними, вибухнуло газове обладнання автомобіля. Але також розглядається версія того, що вибух стався під землею. Водій BMW стверджує, що відчув їдкий запах газу.

На місці події працює слідчо-оперативна група і міські служби. Рух трамваїв паралізовано. Патрульні здійснюють відведення транспорту.