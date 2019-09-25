У Києві рух на дорогах паралізований



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Ускладнений рух на Північному і Південному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту.

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах столиці

У Києві у середу ввечері, 25 вересня, рух транспорту на дорогах паралізований.

Про це повідомляється у даних Google.

Зазначається, що проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Зокрема, на правому березі затори утворилися на Мінському масиві, на вулиці Богатирська, на площі Фрунзе, на вулицях Автозаводській, Луговій, Новозабарській, Мукачівській, Бережанській, Вербовій, Сирецькій, Ливарній, Кирилівській, Семена Скляренка, Січових Стрільців, на проспекті Перемоги, на вулицях Саксаганського, Короленківській, Великій Васильківській, на Дніпровському спуску та на Набережному шосе.

Затори утворилися і на лівому березі, зокрема, на Харківському шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на вулиці Здолбунівській, на проспекті Павла Тичини, на вулиці Плеханова, на вулиці Раїси Окіпної, на Бориспільському шосе, на Дарницькій площі, на вулиці Тепловізна.

Також ускладнений рух на Північному і Південному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту.

Нагадаємо, з 23 до 26 вересня через встановлення системи автоматичного зважування вантажних автомобілів перекриють дві ділянки на автодорозі Київ-Чоп. Будуть перекриватися ділянки в межах населених пунктів Капітанівка та Калинівка.

Як повідомлялося, затори в Києві утворилися унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю 9 автомобілів, в результаті якого загинула людина і ще один постраждав.