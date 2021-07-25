ДТП під Києвом: на Житомирській трасі затор у кілька кілометрів (фото, відео)

Аварія сталася на 20-му кілометрі автодороги «Київ – Чоп».

У неділю, 25 липня, на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП. Про це повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на 20-му кілометрі автодороги «Київ – Чоп».

Винуватцем масштабної ДТП, за попередніми даними, виявився водій Toyota, який не дотримався безпечної швидкості та дистанції, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai.

Слідом за цим відбулося ще кілька зіткнень, через які виник багатокілометровий затор.

Фото Нацполіції

«Попередньо: водій автомобіля Toyota не дотримався безпечної швидкості та дистанції, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, який в свою чергу зіткнувся з автомобілем Mazda, який в свою чергу зіткнувся з транспортним засобом Mitsubishi. Водія легковика Hyundai було госпіталізовано.

Рух ускладнений. Патрульні займаються регулюванням і охороною місця події. Слідчі встановлюють всі обставини ДТП», – йдеться в повідомленні.

В результаті масштабної ДТП затор розтягнувся на п'ять кілометрів – від Стоянки, повз Капітанівки до самої Міли.

У соцмережах попереджають, що ті водії, які вирішили об'їхати місце НП через Білгородку, також потрапляють в затор, але вже на два кілометри.