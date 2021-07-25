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    ДТП під Києвом: на Житомирській трасі затор у кілька кілометрів (фото, відео)

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    ДТП під Києвом: на Житомирській трасі затор у кілька кілометрів (фото, відео)
    Фото Нацполіції

    Аварія сталася на 20-му кілометрі автодороги «Київ – Чоп».

    У неділю, 25 липня, на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП. Про це повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

    Аварія сталася на 20-му кілометрі автодороги «Київ – Чоп».

    Винуватцем масштабної ДТП, за попередніми даними, виявився водій Toyota, який не дотримався безпечної швидкості та дистанції, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai.

    Слідом за цим відбулося ще кілька зіткнень, через які виник багатокілометровий затор.

    9dc82f97d30d6516e263254d2314724bФото Нацполіції

    «Попередньо: водій автомобіля Toyota не дотримався безпечної швидкості та дистанції, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, який в свою чергу зіткнувся з автомобілем Mazda, який в свою чергу зіткнувся з транспортним засобом Mitsubishi. Водія легковика Hyundai було госпіталізовано.

    Рух ускладнений. Патрульні займаються регулюванням і охороною місця події. Слідчі встановлюють всі обставини ДТП», – йдеться в повідомленні.

    В результаті масштабної ДТП затор розтягнувся на п'ять кілометрів – від Стоянки, повз Капітанівки до самої Міли.

    У соцмережах попереджають, що ті водії, які вирішили об'їхати місце НП через Білгородку, також потрапляють в затор, але вже на два кілометри.

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    Теги: ДТП Київ водій аварія Hyundai Toyota
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    ДТП під Києвом: на Житомирській трасі затор у кілька кілометрів (фото, відео)