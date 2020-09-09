У Києві нарешті відкриється музей Сікорського (фото)



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Музей Сікорського створять у будинку, де народився геній світової авіації

Спочатку музей Сікорського буде віртуальним

Об’єднання громадських активістів, науковців та митців взялися відновити будинок Ігоря Сікорського в Києві та зробити в ньому музей авіації Museum Sikor Sky. Поки що музей буде онлайн.

Про це повідомляє Український культурний фонд.

Попри те, що в Києві знаходиться дім, у якому народився геній світової авіації, винахідник гвинтокрилів Ігор Сікорський, Україна досі не має жодного музею його імені, а родинний будинок легендарного винахідника знаходиться в аварійному стані.

Новий музей об'єднає цифрові ресурси декількох українських авіамузейних інституцій на єдиній онлайн платформі із застосуванням інноваційних рішень 3D-експозицій з інтерактивними функціями.

На сайті sikorsky.kiev.ua, який запрацює з 1 листопада, можливо буде побачити піонерів авіації та їх винаходи, пройти київськими та заокеанськими шляхами Ігоря Сікорського, відкрити за дверима цифрового світу інші музейні простори, що приєднаються до проєкту, потрапити у кабіну легендарного багатомоторного літака Першої світової війни «Іллі Муромця». А ще можна буде самому змоделювати авіаконструкції та навчитися повітряному бою і пілотуванню у космосі — творці планують створити справжній віртуальний імерсійний музей.

Наразі вже киплять роботи: з допомогою дронів та лазерного сканування відцифровано будинок, створено перші моделі просторів, тривають пошуки та відновлення аутентичних інтер’єрів початку ХХ сторіччя для віртуальної реконструкції першого поверху з інтер’єрами, меблями та оздобленням відповідно до епохи модерну кінця XIX – початку XX ст., а також музейного хабу 2-3 поверхів, відібрана колекція авторських креслень для створення 3D моделей першого гелікоптера Н-1, який розробив Ігор Сікорський, літака БіС-2, на якому він вперше піднявся в небо та ін. Всі моделі проєктуються з використанням оригінальних креслень. Самі креслення в «цифрі» буде потім розміщено в архіві музею. При розробці використовуються інноваційні цифрові технології: лазерне сканування, фотограмметрія, ВІМ моделювання тощо.

Над створенням музею в одній команді працюють директор Музею української діаспори Оксана Підсуха, генеральний директор Національного музею «Київська національна галерея» Юрій Вакуленко, генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук, графічний дизайнер Єлизавета Потопальска, музейниця Ганна Лексіна, авіамоделіст та історик української авіації Євген Галущенко, членкиня Європейської асоціації з оцифрованої культурної спадщини Europeana Network Association Ольга Баркова, керівник Aero3Dengineering Сергій Присяжний, автор багатьох вагомих культурних проєктів Віктор Кожевніков та багато інших небайдужих фахівців.

Пілотну версію сайту-музею Museum Sikor Sky обіцяють презентувати для тестування вже на початку жовтня.