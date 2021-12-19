У Києві обмежили роботу залізничних вокзалів через повідомлення про замінування

Поліція працює на території вокзалу через повідомлення про начебто замінування

Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали

Роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів Києва тимчасово обмежили через повідомлення про замінування. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Facebook.

Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали, на місці працюють вибуxотеxніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди продовжують курсувати за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Нагадаємо, 8 грудня, вранці від аноніма на електронну адресу школи №1 у місті Славутич Київської області поступило повідомлення про замінування.

Нагадаємо, нещодавно до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Поліція оперативно затримала підозрюваного. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися.

28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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