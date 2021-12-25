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    У Києві невідомі сповістили про «замінування» мосту Патона

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    Поліція перевіряє інформацію невідомих про замінування - У Києві невідомі сповістили про «замінування» мосту Патона
    Поліція перевіряє інформацію невідомих про замінування
    фото з відкритих джерел

    Поліція тимчасово обмежила рух в обох напрямках мосту

    Увечері 25 грудня невідомі сповістили про начебто замінування столичного мосту Патона. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

    «Увага. Надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Рух у обох напрямках тимчасово обмежено», – .йдеться у повідомленні.

    До слова, сьогодні, 25 грудня у Києві почали евакуацію людей із торгового центру River Mall.

    Нагадаємо, 8 грудня, вранці від аноніма на електронну адресу школи №1 у місті Славутич Київської області поступило повідомлення про замінування.

    Нещодавно до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Поліція оперативно затримала підозрюваного. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися.

    28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

    Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Київ замінування поліція міст
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    У Києві невідомі сповістили про «замінування» мосту Патона