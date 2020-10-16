У Києві новий добовий рекорд кількості смертей від коронавірусу



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Минулої доби від коронавірусу померли 22 мешканці Києва

За минулу добу, 15 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 455 осіб. Це на 10 більше, ніж за попередню добу (за добу 14 жовтня було 445 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 29412 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 10475 людей (за добу 189), померли 557 осіб (за добу 21). Така кількість смертей від коронавірусу за добу в Києві найбільша від початку епідемії.

У Київській області зафіксовано 12207 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 229 осіб. За попередню добу збільшення складало 227 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6995 людей (за добу 80), померли 261 особа (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 287231 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 15 жовтня зафіксовано ще 5992 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, від початку епідемії станом на ранок 15 жовтня у Києві було підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 445 осіб.

У Київській області було зафіксовано 11978 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 227 осіб.

Як повідомлялося, за добу 13 жовтня у Києві померла найбільша від початку епідемії кількість хворих на Covid-19 – 21 людина,