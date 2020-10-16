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    Здоров'я

    Степанов: для підтвердження Covid-19 не обов'язково мати позитивний ПЛР-тест

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    <p>Лікарі зважають на симптоматику при встановленні діагнозу &laquo;коронавірус&raquo;</p> - Степанов: для підтвердження Covid-19 не обов'язково мати позитивний ПЛР-тест

    Лікарі зважають на симптоматику при встановленні діагнозу «коронавірус»

    За світовою статистикою, до 30% ПЛР-тестів є негативними при підтвердженому діагнозі Covid-19

    В Україні близько двох місяців пацієнтам з коронавірусом ставлять відповідний діагноз без позитивних ПЛР-тестів, адже лікарі зважають на симптоматику.

    Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, такий спосіб встановлення діагнозу «внесений до стандарту».

    «За світовою статистикою, до 30% ПЛР-тестів є негативними при підтвердженому діагнозі Covid-19. Це пов'язано з особливостями ПЛР-тестування і фізіологічними особливостями людини», – сказав Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302

    До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

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      здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Максим Степанов коронавірус
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