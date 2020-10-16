Степанов: для підтвердження Covid-19 не обов'язково мати позитивний ПЛР-тест



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Лікарі зважають на симптоматику при встановленні діагнозу «коронавірус»

За світовою статистикою, до 30% ПЛР-тестів є негативними при підтвердженому діагнозі Covid-19

В Україні близько двох місяців пацієнтам з коронавірусом ставлять відповідний діагноз без позитивних ПЛР-тестів, адже лікарі зважають на симптоматику.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, такий спосіб встановлення діагнозу «внесений до стандарту».

«За світовою статистикою, до 30% ПЛР-тестів є негативними при підтвердженому діагнозі Covid-19. Це пов'язано з особливостями ПЛР-тестування і фізіологічними особливостями людини», – сказав Степанов.

Коронавірус в Україні

Всього 281239

Хворіють 156287

Одужали 119650

Померли 5302

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До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.