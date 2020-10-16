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    У світі коронавірусом заразилися вже понад 39 млн людей

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    Кількість померлих зросла до 1102291 людини - У світі коронавірусом заразилися вже понад 39 млн людей
    Кількість померлих зросла до 1102291 людини

    Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини

    У світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Про це повідомляє Worldometers.

    Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 979 236), Індія (7 307 097), Бразилія (5 169 386), Росія (1 346 380), а також Аргентина, Колумбія та Іспанія.

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (217 683), Бразилії (152 460) та Індії (111 266).

    Як повідомлялося, в Україні за добу, 14 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

    Росія США Індія Бразилія хвороби вірус коронавірус
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