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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 03:44 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Існує загроза балістики.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Теги: укриття Київ тривога

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