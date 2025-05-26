Чи безпечно їсти форель з Egersund? Торгова мережа відреагувала на дані відомого забудовника про ртуть

Egersund Seafood спростовує заяви про підвищений вміст ртуті в рибі: оприлюднено нові лабораторні висновки

Компанія Egersund Seafood оприлюднила в соцмережі результати лабораторних досліджень риби, придбаної у їхньому магазині-ресторані, які свідчать про відповідність вмісту ртуті встановленим нормам. Ця інформація стала відповіддю на гучні заяви київського забудовника і колишнього заступника голови КМДА Ігоря Ніконова, який раніше повідомляв про виявлення підвищеного рівня ртуті у продукції цього закладу. Про це повідомляє «Главком».

Передісторія скандалу: заяви Ніконова та занепокоєння суспільства

Скандал щодо перевищеного вмісту ртуті в рибі набув розголосу після того, як відомий київський девелопер, засновник компанії Kan Development Ігор Ніконов оприлюднив у соцмережах результати власних досліджень. Ніконов стверджував, що лабораторні аналізи зразків риби, придбаних у магазині-ресторані Egersund Seafood, показали перевищення допустимого рівня ртуті.

Особливе занепокоєння викликав той факт, що досліджувалися не традиційно великі хижі види риб, відомі високим накопиченням ртуті (як-от тунець чи риба-меч), а зразки дикого кликача, гольця, форелі та дикого лаврака. За результатами досліження, ці зразки не відповідали вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України №368 від 13.05.2013 року «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах».

Ігор Ніконов наголошував на потенційній небезпеці ртуті для здоров'я людини. Він закликав споживачів бути обережними при виборі риби, віддавати перевагу невеликим видам або тим, що вирощуються штучно (і лише після перевірки). Девелопер висловлював побоювання, що ситуація у звичайних магазинах може бути ще гіршою, якщо навіть у торговій мережі преміум-сегменту виявляються подібні проблеми.

Згодом Ніконов повідомив про проведення додаткових аналізів «маленької риби», більшість з яких показали відповідність нормативам, і навіть назвав мойву одним із найбезпечніших варіантів. На той момент компанія Egersund Seafood заявила, що сама проведе повторний аналіз риби, яку досліджував Ніконов.

Офіційна відповідь Egersund Seafood. Результати «Екомедсервісу»

У відповідь на заяви девелопера Egersund Seafood провела повторну незалежну експертизу тієї ж риби. Зразки були відправлені на дослідження до екологічної лабораторії еколого-медичного науково-виробничого підприємства «Екомедсервіс».

Egersund Seafood надала офіційне підтвердження відповідності своєї продукції чинним українським стандартам безпеки щодо вмісту ртуті.

За результатами проведених аналізів, офіційний висновок лабораторії «Екомедсервіс» стверджує: «Зразки продукції за вмістом ртуті відповідають вимогам Державних санітарних правил і норм «Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах», затверджених наказом МОЗ України від 13.05.2013 №368 зі змінами №1238 від 22.05.2020 р.».

Також у компанії запевнили покупців, що Egersund Seafood проводить вилов риби в водах Норвегії, яка вирізняється високою якістю та екологічною чистотою. «Північні води Атлантики вважаються одними з найчистіших в світі. Відносячись з повагою до наших споживачів та реагуючи на пост автора, ми позапланово (повторно) здали рибу в лабораторію на дослідження ртуті та ділимось з вами протоколом досліджень. А також хочемо зазначити, що наша продукція проходить постійний вхідний ветеринарний та періодичний контроль в незалежних акредитованих лабораторіях, згідно законодавства України», – переконують у компанії.

Нагадаємо, засновник столичної девелоперської компанії Kan Development, ексзаступник голови КМДА Ігор Ніконов радить українцям вживати маленьку рибу замість елітних сортів.