З-під завалів частково зруйнованого будинку у Києві дістали тіла ще трьох осіб

За цією адресою у Солом'янському районі наразі виявлено 11 жертв

У Солом’янському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхового будинку тіла ще трьох загиблих. Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає «Главком».

Зазначається, що за цією адресою у Солом'янському районі наразі виявлено 11 жертв. Роботи тривають.

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Рятувальники дістали тіла трьох людей фото: ДСНС Києва

Відомо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу загалом у Києві загинуло 16 осіб, ще 134 людини отримали поранення.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.