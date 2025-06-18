Головна Київ Новини
search button user button menu button

З-під завалів частково зруйнованого будинку у Києві дістали тіла ще трьох осіб

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
З-під завалів частково зруйнованого будинку у Києві дістали тіла ще трьох осіб

За цією адресою у Солом'янському районі наразі виявлено 11 жертв

У Солом’янському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхового будинку тіла ще трьох загиблих. Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає «Главком».

Зазначається, що за цією адресою у Солом'янському районі наразі виявлено 11 жертв. Роботи тривають.

5 фото
На весь екран
Рятувальники дістали тіла трьох людей
фото: ДСНС Києва

Відомо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу загалом у Києві загинуло 16 осіб, ще 134 людини отримали поранення.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: Київ ДСНС рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко зустрівся з підприємцями-переможцями електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі
Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру
21 травня, 13:42
Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено)
Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено)
27 травня, 22:41
РФ уночі атакувала Київ
Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
24 травня, 10:20
Під час ремонту була повністю замінена кабіна ліфту та всі необхідні комунікації
Ректор університету Шевченка урочисто запустив ліфт для економічного факультету
9 червня, 18:52
У столиці виникли пожежі через російську атаку
У Києві внаслідок атаки є постраждалі (оновлено)
6 червня, 02:51
Росіяни цілеспрямовано полюють на тих, хто рятує життя
Пораненим під час удару РФ рятувальникам потрібна кров: куди звертатись донорам
6 червня, 16:31
Поліція фіксує пошкодження у Софійському соборі внаслідок обстрілу у ніч на 10 червня 2025 року
Російські окупанти пошкодили Софійський собор та Одеську кіностудію (фото)
10 червня, 12:06
Скульптура Юрія Рубана «Леви» вже понад півстоліття є однією з візитівок столичного зоопарку
Директор київського зоопарку розказав, як на початку вторгнення підприємство отримало найбільший виторг
12 червня, 20:20
Дорожники КП ШЕУ Деснянського району виконуватимуть укладання верхнього шару асфальтобетону
17 червня рух транспорту у Деснянському районі буде частково обмежено: схема
16 червня, 16:26

Новини

З-під завалів частково зруйнованого будинку у Києві дістали тіла ще трьох осіб
З-під завалів частково зруйнованого будинку у Києві дістали тіла ще трьох осіб
Атака на Київ: понад 100 постраждалих, багато загиблих (фото, відео)
Атака на Київ: понад 100 постраждалих, багато загиблих (фото, відео)
Кількість загиблих у Києві зменшилась: Клименко пояснив чому
Кількість загиблих у Києві зменшилась: Клименко пояснив чому
Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві
Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві
Уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету імені Шупика
Уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету імені Шупика
Масована атака на Київ: пошкоджено 26 закладів освіти у п'яти районах столиці
Масована атака на Київ: пошкоджено 26 закладів освіти у п'яти районах столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
109K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
75K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
74K
Трамп знав про атаку на Київ?
59K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua