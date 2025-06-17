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Трамп заявив, що не знав про масований обстріл Києва (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп заявив, що не знав про масований обстріл Києва (відео)
скріншот з відео

Американський лідер, коментуючи російську атаку, стверджує, що планує «перевірити, чи це справді так»

Президент США Дональд Трамп заявив, що вперше чує про сьогоднішню російську комбіновану атаку по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента США.

«Коли це було? Це погано. Треба перевірити, чи це справді так, розібратися», – сказав американський лідер, коментуючи питання журналіста.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, ще понад 100 – отримали поранення.

Російські війська запустили більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Президент Зеленський назвав цю атаку «одним із найбільш страшних ударів по Києву».

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Раніше «Главком» інформував, що 18 червня у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю. 

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Теги: обстріл Київ Дональд Трамп

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