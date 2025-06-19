Військовий ліцей у Львові замовив кондиціонери для укриття, які в 15 разів дорожчі за ринкові

Укриття для військового ліцею у Львові обійдеться майже в 58 млн. грн

КЗ «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» Львівської обласної ради замовив у ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» будівництво укриття за 57,95 млн. грн. Згідно з тендерною документацією, мають збудувати укриття загальною площею 979,6 кв. м на 313 осіб. У документах зазначено низку товарів і робіт із вартістю, суттєво вищою за ринкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Наші гроші».

Проєкт втілюють з кінця 2024 року. Проєкт виконала ФОП Лепська Галина Романівна, а експертний звіт видало ТОВ «Рембудконсалтінг». Перший тендер на 40,99 млн. грн також виграла «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс». За тим договором виконали робіт на 3,25 млн. грн, а потім у квітні 2025 року його розірвали через необхідність коригування проєктної документації. Після коригування кошторисна вартість проєкту зросла до 77,25 млн. грн.

Проєкт реалізується в межах ініціативи Ukraine Facility згідно з Рамковою угодою між Україною та Євросоюзом. Договірна ціна є твердою, без урахування ризиків і інфляції. Зарплату для будівельника розряду 3,8 у пропозиції вказали на рівні 18 тис. грн при середньомісячній тривалості робочого часу 171,5 год.

Передбачено монтаж інженерних мереж – електро- і водопостачання, каналізації, вентиляції, системи опалення на конвекторах, внутрішнє та зовнішнє оздоблення й благоустрій території. Однак у документах вказано вартість послуг та товарів за завищеною ціною.

Зокрема, кондиціонери Ardesto ARD-E18-R32 фірма вписала по 367 616 грн за штуку. Водночас, за даними сервісу Hotline, у магазинах вони коштують у межах 16 915–22 999 грн, зокрема в «Літо» – 21 999 грн, Ardesto та «Цитрус» – 22 999 грн. Це в понад 15 разів дешевше.

Вартість кондиціонера Ardesto ARD-E18-R32, який вписали по 367 616 грн/шт фото: Наші гроші

Декоративну штукатурку Dops Art spray заклали по 282 грн за кг. Водночас фірма «АпельсинБуд» продає її по 24,51 грн, «Все для будівництва» – по 15,75 грн, а «Епіцентр» у Львові – по 27 грн. Це у 10 разів менше.

Похилий підйомник FIL150-4 із нержавіючої сталі в проєкті коштує 510 000 грн за одиницю, хоча виробник «Форстор» пропонує його по 215 000 грн. Дніпровський державний університет внутрішніх справ закупив такий по 240 000 грн, а Бережанський агротехнічний інститут – по 242 500 грн, тобто вдвічі дешевше.

Вартість похилого підйомника для маломобільних груп населення FIL150-4 із нержавіючої сталі, який вписали по 510 000 грн/шт фото: Наші гроші

На основних будівельних матеріалах ціни завищено помірніше. Наприклад: арматурну сталь А-ІІІ діаметром 16-18 мм вказали по 46 551 грн/т, тоді як у «Метінвест СМЦ» у Львові – 33 950 грн/т, в «Ironworld» – 34 160 грн/т, у ТБК «Агат» – 33 850 грн/т, а «МД Істейт» – 33 160 грн/т.

Бетон В25 М350 фірма заклала по 3 720 грн/куб. м, тоді як «Don Beton» продає його по 3 420 грн, «Бетон 24» – від 3 180 грн, а «Бетон трейдінг» – від 3 045 грн. Епоксидно-діанова смола ЕД-20 – по 410 грн/кг, тоді як на ринку – від 265 до 360 грн/кг. Загальна ймовірна переплата лише на згаданих позиціях – понад 4 млн грн. Підряд на виконання робіт фірма отримала без конкуренції – інші учасники не подалися.

Вартість епоксидно-діанової смоли марки ЕД-20, яку вписали по 410 грн/кг фото: Наші гроші

При цьому тендерна документація містила низку жорстких вимог: наявність не менш ніж двох автокранів, екскаваторів і вантажних самоскидів, одного бульдозера, трактора та автогрейдера, а також інженерно-технічного персоналу з відповідними дипломами, включно зі спеціалістом зі зварювання полімерних труб за стандартом ДСТУ EN 13067.

Учасники скаржилися на дискримінаційні вимоги, зокрема просили прибрати обов’язкову наявність працівника з посвідченням саме за ДСТУ EN 13067, але замовник відмовив. Також не погодились змінювати вимогу щодо гарантійного листа саме від виробника поліетиленових труб, хоча учасники вказували, що є інші законні способи підтвердження наявності товару.

ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» зареєстроване у Львові у 2016 році. Кінцевими бенефіціарами є Марта Довгань і Остап Мотько, директорка – Наталія Петричко.

За інформацією NGL.media, Петричко – мати Марти Довгань. Сама Довгань раніше була танцівницею в Китаї і співпрацювала зі співачкою Іриною Федишин. Мотько – син Юрія Мотька, який є бізнес-партнером колишнього депутата Брюховицької селищної ради від ВО «Свобода» Андрія Дроздовського.

З 2017 року «Укрбудсервіс» отримав підрядів на понад 520 млн. грн.

Порівняльна таблиця цін на основні матеріали і обладнання за кошторисом укриття військового ліцею у Львові та ринкові ціни скріншот: Наші гроші



Раніше «Глаком» повідомляв, що аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн. грн. Про будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації у місті Києві.

Також «Главком» писав, що відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області уклав договір із ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон» на зведення укриття на території КЗ «Старосалтівський ліцей» за результатами тендеру. Вартість робіт становить 145,21 млн. грн.