Столичні екологи розповіли про стан забруднення повітря у місті
У Києві станом на ранок 22 лютого рівень забрудненості повітря низький
Станом на 08:00 22 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві переважно низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 10,3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 8,5 мкг/м3;
- оксиду азоту – 4,2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 24,4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 1,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 268 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 40,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 7,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 7,7 мкг/м3;
- оксиду азоту – 2,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 11,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 4,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 254 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 47,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 8,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 7,8 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 3,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 2,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 173 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 52,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 18,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 13,5 мкг/м3;
- оксиду азоту – 27,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 33,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 7,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 275 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 42,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- бензолу – 0,6 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 9,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 8,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 9,2 мкг/м3;
- оксиду азоту – 3,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 11,9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 4,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 277 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 58,9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 10 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 11,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 8,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 9,0 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 14,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 9,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 185 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 14,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 11,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 11,9 мкг/м3;
- оксиду азоту – 6,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 12,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 5,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 304 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 44,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- сірководню – 2,9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
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