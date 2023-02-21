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Печерський суд повідомив про розсилку фейкових повідомлень

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Печерський суд повідомив про розсилку фейкових повідомлень
фото з відкритих джерел

Від імені Печерського районного суду Києва з використання фейкової електронної адреси було розіслано фейкове повідомлення

Сьогодні, 21 лютого 2023 року, від імені Печерського районного суду м. Києва з використанням фейкової електронної адреси було розіслано фейкове повідомлення суду. Про це повідомляє пресслужба Печерського суду.

«Привіт, вас турбує помічник судді Лапенко В.А. Вам необхідно в термін до 24.02.2023 надати перелік документів зазначених в судовому запиті (в додатку). У разі ненадання відомостей ви будете піддані судовому штрафу», – текст повідомлення такого змісту розсилали з фейкової адреси.

Печерський суд повідомив про розсилку фейкових повідомлень фото 1

«Категорично повідомляємо: суд зазначеного повідомлення не розсилав та не має жодного відношення до цього листа. Повідомлення суду надходять з офіційних електронних адрес суду, відомості про які розміщені на сайті судової влади України», – йдеться у заяві суду.

До слова, суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Роман Савчук засудив двох чоловіків до трьох років в’язниці за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Теги: правосуддя Київ суд

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