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Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
Джо Байден та Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого
Офіс президента

Наприкінці свого послання американський президент написав «Slava Ukraini»

Президент США ДжО Байден заявив про свою солідарність та дружбу з волелюбним народом України, залишивши відповідний запис у гостьовій книзі Маріїнського палацу під час свого візиту до Києва 20 лютого. Відповідне фото опублікував віце-прем'єр-міністр України з питань відновлення Олександр Кубраков.

«Для мене велика честь знову бути гостинно прийнятим у Києві, щоб висловити солідарність та дружбу із волелюбним народом України, пане президент», – написав він, звернувшись до Зеленського.

У своєму записі Байден також підтримав українського президента, наголосивши на його мужності.

«Будь ласка, прийміть мою глибоку пошану за вашу мужність і лідерство», – підкреслив глава Білого дому.

Наприкінці свого послання Байден написав «Slava Ukraini».

Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото) фото 1

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський Київ Україна США

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