Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)

Наприкінці свого послання американський президент написав «Slava Ukraini»

Президент США ДжО Байден заявив про свою солідарність та дружбу з волелюбним народом України, залишивши відповідний запис у гостьовій книзі Маріїнського палацу під час свого візиту до Києва 20 лютого. Відповідне фото опублікував віце-прем'єр-міністр України з питань відновлення Олександр Кубраков.

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«Для мене велика честь знову бути гостинно прийнятим у Києві, щоб висловити солідарність та дружбу із волелюбним народом України, пане президент», – написав він, звернувшись до Зеленського.

У своєму записі Байден також підтримав українського президента, наголосивши на його мужності.

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«Будь ласка, прийміть мою глибоку пошану за вашу мужність і лідерство», – підкреслив глава Білого дому.

Наприкінці свого послання Байден написав «Slava Ukraini».

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.