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Битва за Київ. Генерал ЗСУ розповів про критичний момент

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Битва за Київ. Генерал ЗСУ розповів про критичний момент
фото ілюстративне

Найгарячішим у битві за Київ був четвертий або п’ятий день повномасштабного вторгнення

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів про те, яким був початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і який момент оборони Києва з 24 лютого до початку квітня 2022 року був критичним. Інтерв'ю опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Сирський зазначив, що всії цілей, які тоді ставили перед собою ЗСУ, вони досягли. Вже у квітні не залишилось жодного ворожого солдата на території Києва, Київщини та інших областей, за які було відповідальне угруповання.

Найгарячішим, за словами генерала, був четвертий або п’ятий день повномасштабного вторгнення.

«Це був буквально четвертий або п’ятий день повномасштабної агресії. Момент, коли противник захопив плацдарм в районі Мощуна. Там дуже небезпечна ділянка. Найменша відстань безпосередньо до Києва, що забезпечувало прохід аж до площі Шевченка та вхід у місто. Ситуація дійсно ставала критичною. Були вжиті всі заходи, ми майже добу працювали на командно- спостережному пункті батальйону. Були висунуті всі резерви, які ми мали на той час. Ціною неймовірних зусиль ситуацію було переломлено. Обстановка змінилася на нашу користь, і ворог не зміг прорватися», – зазначив він.

Зазначається, що за оцінками американських фахівців дії ЗСУ були доволі високого рівня.

«Вони вважали, що ми не зможемо утримувати Київ більше ніж три-чотири доби. Ми про це знаємо. Я спілкуюсь і з командувачем Сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі генералом Каволі, і з командувачем Сухопутних військ НАТО генералом Клутьє. Вони тоді писали: «Ми молимось за вас, ми пишаємось вами, ми вражені вашою стійкістю і ми віримо у вас». У важкі часи, коли вони це писали, і потім, коли ситуація кардинально змінилась на нашу користь, вони багато що зрозуміли про Україну та український народ», – додав Сирський.

Нагадаємо, що про повне звільнення Київської області Міноборони України заявило 2 квітня 2022 року.

До слова, триває 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Теги: Київ війна росія ЗСУ

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