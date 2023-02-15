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Прем’єр Швеції відвідав деокуповану Бородянку (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем’єр Швеції відвідав деокуповану Бородянку (фото)
Київська обласна військова адміністрація

Крістерссон був шокованим руйнуваннями, що завдали окупанти

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідав деокуповану Бородянку та Калинівку Бучанського району. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Ульф Крістерссон відвідав одне з деокупованих селищ Київського регіону, що значно постраждало під час бойових дій в області, – Бородянку. Також він побував у селі Калинівка Бучанського району, що теж постраждав під час бойових дій на Київщині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Крістерссон був шокованим руйнуваннями, що завдали окупанти.

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У поїздці від Київської ОВА його супроводжували т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко та заступник голови Віталій Власюк.

Як відомо, сьогодні з неоголошеним візитом до України прибув прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Раніше повідомлялося, що Швеція відмовила Зеленському у винищувачах Gripen.

Теги: Київ війна Швеція

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