Через негоду в Україні знеструмлено 64 міста і села

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 64 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 7 областях, а саме: Львівська – 20, Чернівецька – 15, Тернопільська – 11, Дніпропетровська – 10, Донецька – 4, Кіровоградська – 2 та Одеська – 2», – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Івано-Франківської областей.

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 690 осіб та 1 тис. 420 од. техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено зі снігових заметів 520 транспортних засобів (з початку негоди – понад 1 тис. 310 од.).

Нагадаємо, 12 лютого, Міністерство освіти й науки рекомендувало керівникам навчальних закладів в період ускладнення погодних умов розглянути можливість організації дистанційного навчання.

Як повідомлялося, погода в Україні у суботу, 13 лютого, буде переважно хмарною, лише у деяких регіонах падатиме сніг. Синоптики прогнозують похолодання, яке зайде практично на всю територію країни. Найхолодніше буде у північних областях.

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