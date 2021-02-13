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    Події в Україні

    Через негоду в Україні знеструмлено 64 міста і села

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    Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з&nbsp;снігових заметів 520 транспортних засобів&nbsp; - Через негоду в Україні знеструмлено 64 міста і села
    Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з снігових заметів 520 транспортних засобів 

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    В Україні через негоду залишаються знеструмленими 64 населених пунктів у семи областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 7 областях, а саме: Львівська – 20, Чернівецька – 15, Тернопільська – 11, Дніпропетровська – 10, Донецька – 4, Кіровоградська – 2 та Одеська – 2», – йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Івано-Франківської областей.

    Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 690 осіб та 1 тис. 420 од. техніки.

    Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено зі снігових заметів 520 транспортних засобів (з початку негоди – понад 1 тис. 310 од.).

    Нагадаємо, 12 лютого, Міністерство освіти й науки рекомендувало керівникам навчальних закладів в період ускладнення погодних умов розглянути можливість організації дистанційного навчання.

    Як повідомлялося, погода в Україні у суботу, 13 лютого, буде переважно хмарною, лише у деяких регіонах падатиме сніг. Синоптики прогнозують похолодання, яке зайде практично на всю територію країни. Найхолодніше буде у північних областях.

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    Теги: ДСНС снігопад негода
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