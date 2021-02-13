У Києві за добу виявили 320 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Дніпровському районах

У Києві виявили минулої доби ще 320 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«320 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 людей. Усього за період пандемії в місті 2504 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131 867», – повідомив Кличко.

Захворіли 180 жінок віком від 20 до 99 років і 124 чоловіка віком від 18 до 80 років. А також 8 дівчаток віком від 6 до 15 років та 8 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Одужали минулої доби 1872 людини. Загалом коронавірус подолали 86 719 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Дніпровському районах – по 71, в Деснянському – 36 та в Святошинському районі – 26 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 5182 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 1889 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 111 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 6144 особи.

Читайте також: