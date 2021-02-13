  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві за добу виявили 320 нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Минулої доби у столиці померли 12 людей</p> - У Києві за добу виявили 320 нових хворих на коронавірус

    Минулої доби у столиці померли 12 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Дніпровському районах

    У Києві виявили минулої доби ще 320 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «320 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 людей. Усього за період пандемії в місті 2504 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131 867», – повідомив Кличко.

    Захворіли 180 жінок віком від 20 до 99 років і 124 чоловіка віком від 18 до 80 років. А також 8 дівчаток віком від 6 до 15 років та 8 хлопчиків від 2 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Одужали минулої доби 1872 людини. Загалом коронавірус подолали 86 719 киян.

    1613210923

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Дніпровському районах – по 71, в Деснянському – 36 та в Святошинському районі – 26 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 5182 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

    За минулу добу було госпіталізовано 1889 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 111 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 6144 особи.

    Читайте також:
    Безпечний День Святого Валентина та інші свіжі Covid-поради від американських фахівців
    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies