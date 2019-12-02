На Одещині позашляховик влетів у маршрутку



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Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Овідіопольскому районі

В селищі Олександрівка сталося зіткнення маршрутного таксі сполученням Одеса - Чорноморськ та легкового автомобіля Hyundai Sonata, що їхав у зустрічному напрямку. Загиблих в аварії немає.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За попередніми даними, рухаючись у бік Одеси, жінка - водій легковика не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення з маршрутним таксі були травмовані восьмеро людей. Їм надано медичну допомогу.

Зараз на місці працюють поліцейські. Встановлюються обставини автопригоди.