На Одещині позашляховик влетів у маршрутку
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Овідіопольскому районі
В селищі Олександрівка сталося зіткнення маршрутного таксі сполученням Одеса - Чорноморськ та легкового автомобіля Hyundai Sonata, що їхав у зустрічному напрямку. Загиблих в аварії немає.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
За попередніми даними, рухаючись у бік Одеси, жінка - водій легковика не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення з маршрутним таксі були травмовані восьмеро людей. Їм надано медичну допомогу.
Зараз на місці працюють поліцейські. Встановлюються обставини автопригоди.