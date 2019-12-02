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    Новини

    На Одещині позашляховик влетів у маршрутку

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    На Одещині позашляховик влетів у маршрутку

    Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Овідіопольскому районі

    В селищі Олександрівка сталося зіткнення маршрутного таксі сполученням Одеса - Чорноморськ та легкового автомобіля Hyundai Sonata, що їхав у зустрічному напрямку. Загиблих в аварії немає.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    За попередніми даними, рухаючись у бік Одеси, жінка - водій легковика не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення з маршрутним таксі були травмовані восьмеро людей. Їм надано медичну допомогу. 

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    На Одещині позашляховик влетів у маршрутку
    На Одещині позашляховик влетів у маршрутку

    Зараз на місці працюють поліцейські. Встановлюються обставини автопригоди.

    ДТП Одещина водій
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