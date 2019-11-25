На Бессарабській площі інспектори евакуювали елітний Porsche (відео)



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Елітну автівку забрали на штрафмайданчик Фото: скріншот відео

Інспектори забрали з Бессарабської площі автівки, припарковані в забороненому для цього місці

У неділю, 24 листопада, інспектори з паркування евакуювали автомобілі, що були незаконно припарковані на розі вулиці Великої Васильківська та Бессарабської площі.

Серед евакуйованих автомобілів є, зокрема, елітний автомобіль Porsche.

Відео процесу евакуації оприлюднила Інспекція з паркування.

«Ваша уважність при виборі місця для паркування дозволить уникнути неприємностей, розмов з інспекторами, евакуаторів та штрафів. Залишайте своє авто тільки на відведених для цього локаціях», - зазначили інспектори.

Нагадаємо, у жовтні на бульварі Лесі Українки біля станції метро «Печерська» комунальники евакуювали елітний автомобіль Porsche, що був припаркований на смузі руху громадського транспорту.

Як повідомлялося, у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.