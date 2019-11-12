Шоста частина київських «хрущовок» визнана непридатною для проживання



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Хрущовки можуть піти під знесення

Київ проведе інвентаризацію застарілого житлового фонду

У вівторок, 12 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення щодо проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.

Станом на 2018 рік, за орієнтовними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, на території Києва знаходиться понад 3 тисячі будинків, що відносяться до так званого «застарілого житлового фонду». Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Разом з тим, орієнтовно в місті Києві непридатним для проживання або аварійним є 9 млн квадратних метрів такого житла, тобто шоста частина будинків. Основну масу об'єктів застарілого житлового фонду складають так звані «хрущовки», термін експлуатації яких однозначно збіг», - зазначила ініціатор рішення, депутат Київради Ольга Балицька.

Передбачається, що Київська міська держадміністрація протягом двох місяців має провести відповідну інвентаризацію. Це необхідно для прозорого та ефективного процесу реконструкції або реновації застарілого житлового фонду Києва.

Рішення підтримали 83 депутати Київради.

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди щонайменше 75 відсотків власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу або мікрорайону.