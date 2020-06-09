Ефект доміно: як у Києві зноситимуть хрущовки і переселятимуть мешканців



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У Києві понад 3 тисячі хрущовок

Столична влада розробляє проєкт знесення хрущовок

Київська влада в рамках програми реновації буде переселяти мешканців застарілого житла у нові будинки. Процес буде організовано за принципом «ефекту доміно».

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський в ефірі каналу «Україна 24».

«Це питання не одного року, але мова йде про те, що має бути комплексне колегіальне рішення. Це не лише бажання міста. Ми працюємо над тим, щоб створити умови інвесторам, які в майбутньому проводитимуть реновацію тих територій, які свій ресурс віджили. Без закону цього зробити не можна, але ми не чекаємо законодавства, ми плануємо майбутнє міста таким чином, що в будь-який момент, коли законодавство дозволить і зробить цей процес економічно доцільним, вигідним, цікавим для інвесторів – щоб місто було готове», - зазначив чиновник.

Мондриївський наголосив, що таку ініціативу, передбачену в проєкту Генеральному плані, підтримують самі мешканці старих будинків.

На запитання, де будуть жити виселені мешканці будинків, заступник голови КМДА відповів: «Як приклад, є такий проєкт: до того, як знести першу п’ятиповерхівку, з якої треба буде відселити мешканців, є так звана стартова ділянка, на якій можна збудувати новий будинок. І от у момент, коли будується перший новий будинок, він завершений, туди переїжджають мешканці п’ятиповерхівки або кількох. І коли вони переїхали в новий будинок, старі зносяться. Таким ефектом доміно іде забудова».

Він висловив сподівання, що до кінця року Генплан Києва на десятки років вперед буде затверджено.

Станом на 2018 рік, за орієнтовними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, на території Києва знаходиться понад 3 тисячі будинків, що відносяться до так званого «застарілого житлового фонду».

Як повідомлялося, кияни пропонують ввести мораторій на заміну хрущовок багатоповерхівками, доки не буде побудовано нову гілку метро на Троєщину. На Київраді зареєстрована відповідна петиція.

12 листопада 2019 року Київрада прийняла рішення щодо проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.

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