Проблема хрущовок у Києві: депутати звинувачують столичну владу у популізмі



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У Києві понад 3 тисячі будинків, що відносяться до так званого «застарілого житлового фонду»

Київські депутати не розуміють, як влада планує вирішити проблему хрущовок

У проєкті нового Генерального плану Києва передбачена ліквідація хрущовок. Планують почати з житлового масиву Лісовий Деснянського району, з будинків на вулицях Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславській і Лісовому проспекті. Але, як розповіли глави фракції Київради на в ефірі телеканалу «Київ», не все так просто.

В Європі цю проблему вирішують різними способами - від тимчасового або повного відселення людей із застарілого житла і його подальшої реконструкції до знесення будівель і будівництва на їх місці нових.

До слова, в столиці це вже не перший Генплан, в якому планується вирішити проблему з хрущовками. І колись навіть два будинки в Голосіївському районі реконструювали, але, за словами Олександра Омельченка, з 2006 року більше ніхто цими питаннями не займався. Більше того, за його словами, в останні роки місто не отримувало і так званого «соціального житла», яке надавалося людям із незахищених верств населення, учасникам АТО та ін. Раніше Київ отримував певну кількість квартир від новобудов для забезпечення соціальної черги. «Тепер дійшло до того, що для учасників АТО Київ купував квартири», - розповів Омельченко.

На думку глав фракцій Київради, в новому Генплані столиці немає чіткої покрокової програми, як вирішувати проблему хрущовок. «Крім того, не зрозуміло, як це фінансувати. Якщо хтось буде розповідати, що все можна зробити тільки за бюджетні кошти, нехай люди знають – то є популізм», - заявила Наталія Манойленко (фракція« Об'єднання «Самопоміч»).

На думку Омельченка, один із способів вирішення проблеми - реконструкція будівель і повне внутрішнє перепланування, плоскі дахи замінити загостреними і прилаштувати зовнішні ліфти.

Цікаво, що київські хрущовки були розраховані на таку ж сейсмічність, як в Криму. Тому, на думку ексмера, зовнішні стіни у них міцні.

Але найголовніша проблема - в компетенції Верховної Ради, яка повинна, на думку київських депутатів, прийняти новий закон про реновацію застарілого житла з чітко прописаними умовами для відселення жителів. Справа в тому, що за чинним законодавством, якщо хоча б одна людина в багатоквартирному будинку буде проти, переселити жителів в інше житло виявиться просто неможливо.

Як повідомлялося, кияни пропонують ввести мораторій на заміну хрущовок багатоповерхівками, доки не буде побудовано нову гілку метро на Троєщину. На Київраді зареєстрована відповідна петиція.

12 листопада 2019 року Київрада прийняла рішення щодо проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.

Нещодавно в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський розповів, що київська влада в рамках програми реновації буде переселяти мешканців застарілого житла у нові будинки. Процес буде організовано за принципом «ефекту доміно».

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