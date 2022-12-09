У Києві поблизу станції метро «Деміївська» вибухнув кіоск (відео)

Причиною пожежі став вибух газового балона

Ввечері, 9 грудня, у столиці неподалік станції метро «Деміївська» сталася пожежа в одному з кіосків. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Политика Страны».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чи постраждав хтось із відвідувачів не відомо. Проте на одному з відео видно, як із охопленого полум'ям кіоску вибіг працівник з палаючими ногами. Працівники сусідніх МАФів врятували хлопця та загасили вогонь.

Причиною загоряння став вибух газового балона

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки». Площа займання становила приблизно 7 тис. кв. Як свідчать відеокадри з місця пожежі, торговий центр вигорів вщент.

Торговий центр на Ленінградському шосе у Підмосков'ї запалав рано-вранці 9 грудня. Вогонь поширився на території гіпермаркету OBI, очевидці повідомляли про потужний вибух під час пожежі та публікували його кадри. Внаслідок пожежі будівельний гіпермаркет майже повністю вигорів, але пожежа не поширилася на інші частини ТЦ. Загинув охоронець торговельного центру.